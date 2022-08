¿Qué dirá Jessica Newton? Deyvis Orosco, cantante del Grupo Néctar, fue evidenciado por el programa ‘Amor y Fuego’ la tarde de este miércoles 17 de agosto y es que el cumbiambero fue descubierto dándole likes a atrevidas publicaciones de modelos en las redes sociales.

El interprete de ‘El Arbolito’, quien se convirtió en padre con Cassandra Sánchez de LaMadrid hace unos meses, fue captado dejando “Me gusta’ en sugerentes fotografías de chicas triple X. Ante ello, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre el peculiar tema.

¿Qué dijeron?

“Deyvis Orosco anda juguetón, le anda dando “Me gusta” a publicaciones que no son de Cassandra, que son un poco sugerentes.. ¿Qué tanto haces sombra con ese arbolito en ese perfil? (...) Es una página así de jero***, no hay cul*** que se le escape. Puedes ver y disfrutar y sigue. ¿Por qué tienes que dejar Deyvis Orosco was here?”, comentó Rodrigo González en durante su programa de Willax TV.

Por su parte Gigi Mitre mencionó que esto no debe ser del agrado de Cassandra Sánchez: “Si fuese Cassandra sí me molestaría, creo. ¡Que tantos totorretes de extrañas! Es incómodo para ella, porque no es una cantante, nada, es alguien que está mostrando el poto”.

“Si fuera mi esposo y yo acabo de dar a luz y estoy tratando de recuperar mi cuerpo, me sentiría... Le están dando gusto al demonio y cuando digo el demonio ya saben a quien me refiero. Después no se quejen”, agregó ‘Peluchín’.

