Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, salió en defensa de Janet Barboza, quien tiene un enfrentamiento público con Magaly Medina. Para el presentador de espectáculos, las opiniones de la ‘Rulitos’ siempre dan de que hablar en la prensa rosa y por eso, muchos tratan de minimizarla.

Este martes 16 de agosto, ‘Peluchín’ recordó la trayectoria televisiva de la exreina de las Movidas y mencionó que por un buen tiempo ella lideró un programa exitoso.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Janet Barboza?

“La ‘retoquitos’ se supo reinventar porque si se hubiera quedado ella con las movidas que ya a nadie le interesa. Ahora esta pegándola de opinóloga y quieras o no, sus opiniones saca chispas. De un grupo humano siempre es ella la que-dictada o no dictada-opina mejor que los demás”, comentó Rodrigo González durante su espacio de Willax TV.

“Me da risa cuando la ‘Fariselita’ la trata de ‘oiga señora’, primero, que la ‘retoquitos’ te llevará 4 años, no la pegues de puber-adolescente delante de alguien que casi es de tu generación (...) La ‘retoquitos’ en su momento ha tenido shows que han liderado, las Movidas de Janet marcaron una época y ella era la presentadora, ella lideraba. Por mucho que la traten de basurear y aquí yo no la defiendo porque la ‘retoquitos no es de mis personajes favoritos, pero la mezquindad en ninguna de sus formas”, agregó.

