Rodrigo González salió en defensa del escritor Jaime Bayly tras su última columna publicada en su blog ‘El Francotirador’, donde dedica unas líneas a su expareja Diego Bertie, quien falleció el pasado 4 de agosto.

“Barclays ha visto un candado con las iniciales ‘D y J’ y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, es parte del escrito, donde D y J serían las siglas de Diego Bertie y Jaime Bayly.

Gigi Mitre recalcó el hecho de que Jaime siempre usa seudónimos en sus textos. “Le ha chocado, él ha sentido dolor por la muerte de Diego Bertie si vamos a seguir con lo que él suele hacer, usar otros nombres, otras situaciones a las que le da la vuelta pero al final tiene algo de realidad”; comentó.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’ comentó que “cada uno tiene su parte de la historia, su versión, sus sentimientos y cómo se sintieron”.

“Diego en su momento dijo que él había sufrido mucho, que los libros de Jaime, que sus declaraciones y todo lo que decía cada vez que le preguntaban por él, a él y su familia lo hacían pasar muy mal”, comentó Rodrigo.

Critican a Jaime Bayly por mencionar a Diego Bertie

Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron al presentador de televisión por mencionar a Bertie tras su repentina muerte, al caer del piso 14 de un edificio. Como se sabe, Jaime Bayly y Diego Bertie tuvieron un romance clandestino, el cual fue confirmado por el actor en mayo de este año, en una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’.

“Yo no creo que esto sea para que piensen que no le importa o es insensible con esto, no creo. Es que la gente le pide que no escriba de él por respeto a su memoria, pero a un escritor no le puedes pedir que no escriba, es como que digas que no opinas. Los juicos de valor son subjetivos y Jaime es un escritor antes que nada, antes que ser presentador de TV o periodista es escritor.. así como los cantantes hacen canciones en sus momentos de oscuridad, Jaime tendrás sus manera de liberar eso”.

Rodrigo consideró que Diego Bertie estaba dolido. “En mi opinión personal, yo sentí que lo dijo porque estaba herido, si nunca te pidió perdón y encima siguen, por qué se te tendría que pasar... esa manera de decirlo, por como respondía, no creo que no era alguien importante para él solo que no le quería dar mas cuerda. Hay rencores que pueden durar toda la vida hasta que esa persona te pida perdón”.

