Jaime Bayly no se quedó callado y decidió responderle punto por punto a Diego Bertie, quien hizo pública su homosexualidad y expuso el romance que tuvo con el periodista hace muchos años atrás.

Recordemos que el cantante se presentó en el programa de Magaly Medina para dejar en claro que su romance con Jaime fue “una relación fallida donde le hicieron mucho daño por exponerlo a él y a su familia”.

Ante esto, Bayly decidió responderle a Diego mediante su columna en un diario, indicando que él considera que su relación no fue un error, pero sí “atormentada e intensa”. Asimismo, el periodista confiesa que se enamoró perdidamente del reconocido actor de 28 años de edad, en aquella época.

“Mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo”, comenzó diciendo

Por otra parte, el también escritor no dudó en aclararle a Bertie que no le importa que lo califique como “gordo”, pues asegura que él no vive de su imagen.

“¿Tengo una gran barriga, estoy panzón? La respuesta honesta es: sí, indudablemente estoy gordo. Mido un metro ochenta y seis. Peso cien kilos. No estoy gordo: ¡estoy gordísimo! Soy un escritor, un periodista de televisión, vivo de mis palabras, de las palabras que escribo, de las palabras que digo. No importa entonces, en términos artísticos o periodísticos, si estoy gordo o no”, escribe Bayly.

