El actor Diego Bertie abrió las puertas de su casa al programa En boca de todos y sorprendió al mostrar dónde tiener guardadas las cenizas de su madre: “Mi mami está acá (...) En boca de todos, estoy abriendo en boca de todos mi alma”, dijo. “Pero en este ambiente amplio, me imagino que tú solo no vives, tienes que compartirlo”, comentó el reportero. “No, por supuesto, yo tengo a la matriz. El eje, la madre, es Teodora Bonilla que es la persona más maravillosa del mundo, que yo amo con locura”, explicó Diego al presentar a su nana. “Ella trabaja conmigo desde que yo tengo 22 años, desde que me mudé (...) Es mi familia”, acotó. “Yo también considero así, una familia. Y estoy muy agradecida también de estar tanto tiempo con él y no se ha cansado hasta ahorita de mí”, dijo Teodora. “Ha sido como una madre para mí”, añadió Diego Bertie.