Alexandra Hörler se pronunció luego del intercambio de opiniones que tuvo con Sofía Franco sobre el tema de perdonar infidelidades. Y es que la aun esposa de Álvaro Paz de la Barra aseguró que la periodista no sabía lo que era perdonar porque no tenía hijos.

“De repente Alexandra, que todavía no tiene bebés, no le ha tocado perdonar digamos ¿no? Porque uno a veces da una oportunidad ¿no? Suficiente, de ahí ya más, ya cada uno lo analiza y lo toma o lo deja”, dijo Sofía Franco a Alexandra Hörler.

En diálogo con Amor y Fuego, Alexandra Hörler se ratificó: “Uno no se casa para eso ¿no? Además que guácala que lleguen de la calle de estar con otra a meterse a tu cama (...) No podría volver a confiar y si ya no puedes confiar, ya no vives tranquila”.

“No podría nunca perdonar algo así”, dijo la periodista de deportes al programa de Rodrigo González. Además, Alexandra Hörler explicó que aunque no es madre, sí es hija y vivió algo similar en su hogar, motivo por el que puede dar su opinión.

“Yo lo he vivido y cuando ella dice ‘bueno, de repente ella no sabe porque no tengo, no tiene hijos’, bueno, sí, no tengo hijos, pero yo he sido hija y si ella sí perdonaría por sus hijos, yo creo que esa es decisión de cada uno. Ella sabrá lo que hizo y por qué lo hizo, yo no soy nadie para juzgar la vida de otras personas”, manifestó.

En ese sentido, Alexandra Hörler insistió que perdonar “por los hijos” es tan solo una excusa que termina haciendo más daño a los niños, pues ellos se dan cuenta de todo.

“Mi razonamiento fue: si tú perdonas por los hijos, estás perdonando por un factor externo, no lo estás perdonando a él porque lo amas y porque le crees que no lo va a volver a hacer, lo estás haciendo como un sacrificio para los chicos y lo que yo dije fue que eso no siempre es lo ideal porque los chicos se dan cuenta y lo sienten en la casa y termina afectándoles mucho más que terminar aceptando que sus padres se separen y tener a dos padres que puedan llevarse de alguna manera bien y puedan ir hacia adelante por sus hijos”.

Fuente: Willax Televisión

