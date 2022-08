La periodista Alexandra Hörler se pronunció sobre el supuesto cambio en su ‘totó' tras la difusión de varias fotos en las que se evidenciaría un ‘retoquito’.

“Me sacaron unas fotos en las que salía más planita, pero era por que estaba sí... era por la pose”, dijo Alexandra Hörler para el programa “Amor y fuego”.

“Voy a decir la verdad y totalmente la verdad, y lo juro por mi esposo, lo juro por mi mamá que es lo más sagrado que tengo en la vida: no, no me he puesto nada, la gente me escribe en el Instagram ‘oye, te has puesto aceite de avión’, ‘oye, te has rellenado con ácido hialurónico’”.

Según la periodista, todo se debe a que subió de peso: “Aquí están las pizzas, acá están las hamburguesas y atrás estás los choripanes. Esa es mi dieta, me da roche revelarlo, pero ya pues, riánse, ya van como tres pantalones que reviento y dos faldas, ni siquiera me puedo poner mi ropa, estoy desesperada”.

No obstante, Alexandra Hörler afirmó que solo le importa lo que su esposo opine: “A él le encanta, lo único que me importa es que a él le guste, todo lo demás no me importa. Mientras él esté contento, lo demás qué importa”.

Por su parte, Rodrigo González señaló que el matrimonio “le ha venido bien” a Alexandra Hörler: “La veo más guapa que antes”.

Fuente: Willax TV

