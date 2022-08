La conductora Magaly Medina tuvo ácidos comentarios contra el cantante Deyvis Orosco, quien confesó que ya consiguió reemplazo para la ‘Urraca’ y ya tiene a los padrinos de su hijo Milan. Por ello, la presentadora de espectáculos se mostró más furiosa y picona que nunca y soltó toda su artillería contra la pareja de Cassandra Sánchez, a quien tildó de mal cantante y huachafo.

Durante la edición de este viernes 12 de agosto, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ también se refirió al look del hijo de Jhonny Orosco, a quien minimizó llamándolo ‘chico con sobrepeso’ y dejo entrever que Deyvis no se quita los lentes oscuros porque se avergüenza de sus raíces.

“Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé siempre, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, disparó Magaly Medina durante su programa de ATV.

“Cuando fue al baby shower y se puso lentes, con lentes a las 8 de la noche, ¡Dios mío! Tú te vas desligado del personaje y no te vas a aparecer al baby shower de tu hijo con unos lentes quitándole el protagonismo a la madre embarazada. De verdad, que los lentes no le hacen ningún favor, debería de quitárselos, ¿por qué taparse la mitad de la cara con los lentes? Los artistas lo hacen, pero miren que artistas pues”, agregó.

