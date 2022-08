Este viernes 12 de agosto, durante el programa ‘Magaly, TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina criticó a Deyvis Orosco, quien recientemente estrenó el videoclip ‘Fiesta’ con la exMiss Perú, Jannick Maceta. Días atrás, el cumbiambero confirmó a la prensa que ya tiene nueva madrina para su bebé Milan, fruto de su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

La ‘Urraca’ aseguró que el ‘Bomboncito de la cumbia’ no canta nada, pero antes no dijo nada para no tener problemas con su examiga Jessica Newton y le recomendó tomar clases de canto.

“A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre y esto algo que yo lo se, pero no lo quise decir para no herir ir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra (Jessica Newton) y de verdad yo no quería pelearme con ella”, comentó Magaly Medina durante su programa de ATV.

“Si el chico tiene su público, debido a contratar un maestro de canto. Un coach bocal para en los conciertos dar todo de sí. Estuve viendo los views en YouTube y no es que tenga una gran avalancha de views. Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”, ironizó.

