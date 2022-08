¿Qué pasó aquí? La joven María Fernanda Veliz acusó hace unas semanas a Tommy Portugal, por no apoyarla en su carrera musical y no darle el apellido que le pertenece por derecho; sin embargo, en el 2021, ella afirmó que su papá era quien más la apoyó.

Ha pasado un año desde que María Fernanda Veliz postuló por primera vez a ‘La Voz Perú’, donde afirmó ser la hija de Tommy Portugal, en ese momento sus declaraciones no causaron mucho revuelo como ahora, que acusa a su padre de no haber ejercido bien su rol.

Ella en el programa de Magaly Medina confirmó que su papá nunca la apoyó en la música, pero en el programa ‘La Voz’, dijo otra cosa: “a él le encanta que yo también esté metida en esto de la música, el canto, de hecho él es cantante de cumbia, es Tommy Portugal y bueno estoy muy orgullosa de lo que él hace y él de lo que yo hago”, afirmó.

Lejos de todo lo que dice ahora, ella, en esa audición, reveló que deseaba ser como su papá: “En un futuro me gustaría ser cantante como él, desde muy chiquita tengo el sueño y no me veo haciendo otra cosa, además de actuar también, pero siempre he querido que me conozcan por mí, como Mafer Portugal”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO