El martes pasado, Tommy Portugal afirmó que se haría la prueba de ADN para el programa de Magaly Medina, para comprobar si María Fernanda Veliz es o no es su hija y el día llegó, pero no fue tan tierno como se esperaba, ya que las diferencias hicieron que el ambiente se ponga pesado.

El cantante llegó a Lima horas antes de hacerse el examen y confesó que no necesitaba esa prueba de ADN: “Desde que la vi lo supe, es muy parecida a mí y es cantante como yo”. Por su parte, María Fernanda Veliz, su hija, comentó antes de ingresar a los exámenes: “Es algo que he esperado muchos años, yo creo que si no lo hubiera hecho público no lo estaríamos haciendo”.

Mientras se hacían las pruebas, Tommy culpó en cierto grado a la mamá de su hija, por ocultarle su paternidad: “Su mamá además que no me dijo por más de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”.

Los resultados hechos por ‘Laboratorios Biolink’, auspiciados por el programa de la ‘urraca’, saldrán a la luz este miércoles, con la promesa de Tommy Portugal de que comenzará los trámites necesarios para darle el apellido a su hija.

