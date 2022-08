La paz aún es lejana. Tommy Portugal cumplió con su palabra y asistió a un laboratorio para hacerse una prueba de paternidad con María Fernanda Veliz, a quien él ya reconoció como su hija, pero no le dio su apellido, en medio de los exámenes, las discusiones comenzaron.

En medio de los reclamos por parte de María Fernanda Veliz, que ya conocemos, salió a la luz un nuevo reclamo: “Me escondiste de tu familia por tres años o no, si Estrella no lo hubiera dicho, tú no lo hubieras hecho”, ante esta afirmación, el cantante no pudo negarlo, aceptándolo, añadiendo que “era complicado”.

En medio de las discusiones, Tommy culpó a la mamá de su hija por ocultarle la verdad durante tantos años: “Su mamá además que no me dijo por más de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”.

Por su parte, Mariella Veliz, la mamá de María Fernanda, afirmó que con estas pruebas, la familia de Tommy Portugal dejará de dudar de la veracidad de sus palabras: “Creo que su familia de él se van a quedar más tranquilos y este es el primer gran paso”.

