Luego de afirmar que su papá no la apoyaba en la música, María Fernanda Veliz reveló que postuló a muchos concursos de canto, entre ellos el de Gisela Valcárcel y esta vez salió a la luz la ‘audición a ciegas’ que hizo en ‘La Voz Perú', donde desafortunadamente, no pasó, pero Estrella Torres, la ex de Tommy Portugal le pidió que no deje de intentarlo.

Tras no lograr impresionar a los jurados de ‘La Voz Perú’, María Fernanda decidió agradecer a su familia y enamorado por apoyarla y animarla a seguir con su carrera, pese a que otra vez la rechazaron del programa: “Ese día me dieron fuerzas tanto para salir al escenario como para seguir después de otro ‘NO’”.

Quien no dudó en darle ánimos, es la expareja de Tommy Portugal, Estrella Torres, quien le pidió que no se rinda: “Me encanto! Lo máximo Mafer así se me cerraron muchas puertas ... eso quiere decir una cosa ... y vas a ser grande”, logrando los agradecimientos de la joven cantante.

Ahora ya tiene haters y para ellos, María Fernanda les mandó un mensaje: “Para la gente que cree que tengo vara, yo solita hago mis castings, mis filas, y mis cosas, si tuviera “vara” hubieran volteado”.

