Aquí hay gato encerrado. El cantante Tommy Portugal decidió intervenir en la entrevista que le hacía Magaly Medina a María Fernanda Veliz, confesando que él ya había visto antes a su hija, pero ni su mamá, ni familiares de la niña, le dijeron o dieron señales de que él tenía una pequeña.

El cantante afirma que jamás le pidió explicaciones a Mariella Veliz, quien es la mamá de la hija de Tommy Portugal: “Yo a Mariella nunca la juzgué, nunca le pedí explicaciones de por qué me ocultó tanto tiempo todo esto”.

El cantante además afirmó que la primera vez que vio a su hija, no fue cuando le confesaron que existía y que le habían ocultado una hija por años: “Incluso hicieron algo que no me gustó, cuando Mafer tenía seis años, la llevaron a un concierto mío y le tomaron una foto junto a mí y después de esa foto no me dijeron nada y después de seis años más, recién me dijeron que tenía una hija conmigo “.

Quien no lo aceptó tan fácil, habría sido la mamá de Tommy Portugal, quien quiso conocer las razones por las que Mariella Veliz, ocultó por 12 años que tenía una hija con el cantante: “Mi mamá se quedó con una sospecha, yo no pedí muchas explicaciones, pero mi mamá sí se las pidió y Mariella le dijo a mi mamá, señora, esto hay que conversarlo con un café y hasta ahora sigue esperando el café“.

