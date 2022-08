Se le viene la noche. Tommy Portugal se ha caracterizado por ser un artista de perfil bajo, sin escándalos notorios que lo hagan aparecer en los titulares, sin embargo, ahora es noticia por las acusaciones de María Fernanda Veliz, quien dice ser la hija del cantante y habría sufrido desplantes por parte de quien debió cuidarla.

La ‘urraca’ decidió retar a Tommy Portugal a que se haga la prueba de ADN hoy miércoles, es decir a un día del careo EN VIVO que tuvo con su hija, sin embargo, el cantante luego de aceptar, dio una excusa que fue aceptada por Magaly Medina.

“Bravazo Magaly. Pero escúchame, te quiero decir algo, te doy mi palabra, pero lo hacemos el día lunes, estoy de gira ahorita”, fue el motivo por el que el cantante de cumbia quiso alargar la prueba de paternidad, sin embargo, por ser un tema laboral la ‘urraca’: “Voy a tomar tu palabra como verdadera como hecha por un hombre en quien se pueda confiar”.

Finalmente, Tommy se volvió a mostrar confundido con lo que estaba pasando, ya que él sentía que tenía una buena relación con la hija que no lleva su apellido: “Yo he tenido una muy buena relación, yo no sé qué está pasando realmente”.

