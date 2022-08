María Fernanda Veliz es el nombre de la hija no reconocida de Tommy Portugal. Hace unos días, la joven estuvo en el programa de Magaly Medina, contando lo que pasaba con su papá y por qué sentía que no la querían, Gisela aprovechó la oportunidad y mediante su producción quiso llamar a la joven cantante a sus programas, pero ella no aceptó, porque antes no había pasado el casting de “La gran estrella” y en esa oportunidad le mandó una indirecta a la ‘señito’: | VIDEO: TikTok