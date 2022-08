Todo tiene su límite. La modelo Jamila Dahabreh decidió contar su verdad y el romance que tuvo con Álvaro Paz de la Barra, el aún esposo de Sofía Franco, quien en más de una ocasión fue ampayado con la modelo y la negó, dejándola como la amante.

“Yo lo conocí separado, sí había pasado poco tiempo desde el problema que tuvo, yo lo conocí una semana después, él estaba triste, deprimido, se hacía víctima”, fue así como Jamila confesó que conoció al exalcalde de La Molina, quien salía de una fuerte discusión con Sofía Franco.

Terminaron su romance, pero luego de volver a pelear con Sofía intentó volver con Jamila, pero esta vez con una excusa de por medio: “Él me mostró un papel que decía que ambos quería divorciarse, solo él tenía que darle algunas cosas y se cerraba el matrimonio”.

La modelo finalmente dejó en claro por qué cuenta ahora su lado de la moneda: “No voy a seguir haciendo el papel de tonta, la gente creerá que a mí él me da algo, y la verdad no me da nada y la gente me tilda de cosas y él es quien no tiene las ideas claras”.

