La modelo Andrea Cifuentes publicó un misterioso mensaje luego que el alcalde de La Molina y aún esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, confirmó que están saliendo.

A través de Instagram, la exintegrante de “Bienvenida la tarde” compartió una imagen donde se lee la siguiente frase: “A mí me pueden contar la peor versión de una persona, pero igual voy a elegir conocerla a mi manera”.

De esta forma, Andrea Cifuentes restaría importancia a las críticas contra el burgomaestre por su trato con Sofía Franco y con la modelo Jamila Dahabreh.

Foto: Instagram @andreacifuentesth

¿Qué dijo Álvaro Paz de la Barra sobre Andrea Cifuentes?

Recientemente, Magaly Medina confirmó el romance entre Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes. Según la ‘urraca’, el alcalde de La Molina autorizó a una persona cercana a anunciar esta noticia y desmentir su acercamiento con Jamila Dahabreh.

“Nosotros hemos hablado con alguien muy cercano al alcalde que ha autorizado utilizar la información que nos ha dado, esta persona nos ha dicho que Jamila (...) solo es una amiga de su hermana, la desconoció, la desconoció, no dijo ni siquiera ‘es mi amiga, fue mi saliente, la estuve conociendo, luego no me gustó, la dejé’, lo que sea, no, ‘solo fue amiga de mi hermana y con Andrea Cifuentes sí estoy saliendo’”, dijo el alcalde a través de un intermediario al programa de la ‘urraca’.

TE PUEDE INTERESAR