Jamila Dahabreh contó su verdad luego de que fuera ninguneada por Álvaro Paz de la Barra, aún esposo de Sofía Franco. La modelo estuvo sentada en el set de ‘Magaly TV La Firme’ y reveló que el alcalde de La Molina le decía que la amaba y le prometió divorciarse de la conductora de TV.

“A mi me enseño los papeles de que se iba a divorciar y por eso que yo continúe con él, sino no hubiera seguido con él y menos hubiese comprometido a mi hija”, dijo Jamila, tras mostrar pruebas de que sí tuvo una relación con el político.

Además, reveló que Álvaro Paz había llegado a un acuerdo con Sofia Franco, quien pidió que cumpla una serie de “requisitos económicos” para firmar el divorcio.

“Requisitos económicos [¿ella quería una casa?] exacto, creo que faltaba lo de la casa. [Mientras no le daba la casa no se iban a divorciar...] así es. Yo conozco a varios (políticos que necesitan a su esposa] No, por supuesto que no me valoraba, y yo, esperándolo allí”, dijo la rubia.

Jamila no volverá con Álvaro Paz

En otro momento de la conversación, Jamila Dahabreh prometió que no iba a retomar su relación con el alcalde nunca más, así él le pida perdón con un anillo de compromiso.

“Yo no voy a volver (así me dé un anillo de compromiso) Mis relaciones han sido largas, yo trato de luchar hasta cierto punto. He sido muy buena con él, yo he sido demasiado buena con él y él no, me deja mal parada una y otra vez, sabiendo que tenga una hija y una familia”, sostuvo.

