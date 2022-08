Samahara Lobatón, intentó librarse de una acusación por usar zapatillas bambas, pero terminó peor, al revelar que si gasta S/40 mil soles en una fiesta, puede comprar zapatos caros.

Las críticas no tardaron en llegar y partieron de los cibernautas para luego llegar a los conductores de espectáculos, entre ellos la reina de belleza Valeria Flórez, quien, con diplomacia, destruyó a la hija de Melissa Klug: “Yo no quiero ofender a nadie, pero como se diría en forma coloquial, está pisando huevos, está equivocada. Yo no sé qué le pasa, pero muchos de la farándula tienen estos aires de grandeza”.

Las críticas de la Miss no fueron hacia el monto que gastó Samahara, sino a la forma en que lo reveló, con ánimos de grandeza: “vamos a aclarar algo, tú puedes tener el presupuesto que desees para hacerle a tu hija... cada quién es libre, pero luego salir en televisión y mencionarlo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO