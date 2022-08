La modelo Andrea Cifuentes decidió pronunciarse tras las fuertes y reveladoras confesiones de Jamila Dahabreh, presunta expareja de Álvaro Paz de la Barra. La rubia estuvo en ‘Magaly TV La Firme’ donde aseguró que tuvo una relación sentimental con el aún esposo de Sofía Franco, aunque él lo niegue.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo decidió aclarar cuál es su vínculo con el alcalde de La Molina. Como se recuerda, el pasado 11 de agosto, salieron imágenes de ‘Magaly TV La Firme’ donde la exchica reality era ampayada en “cariñosos apapachos” con el político.

Este ampay habría ocurrido mientras Paz de la Barra tenía una relación con Jamila, según dijo ella misma ante Magaly Medina, anoche 17de agosto.

“No tenia intención de pronunciarme sobre el tema, pero dada la coyuntura lo voy a hacer solo y únicamente para aclarar que yo no tengo una relación con Álvaro Paz de la Barra, así como tampoco tengo nada negativo que decir de él. No hago lo que no me gustaría me hagan, con esto quiero decir que no voy a hablar de terceras personas, mucho menos me voy expresar mal de otra mujer. No me involucren más en todo este show”, fue el comunicado de Andrea Cifuentes en redes sociales.

Finalmente, mencionó que se encuentra soltera. “Mi paz mental siempre será primero”, sostuvo.

