Este 19 de agosto de 2022, Sofía Franco apareció en el programa “En boca de todos” y reveló que nunca supo de una relación entre su aun esposo, Álvaro Paz de la Barra, y la modelo Jamila Dahabreh. Por si fuera poco, contó que ahora tienen una excelente relación como padres: “No, no, para nada (sabía). Yo soy consejera de Álvaro en esta época aunque a ustedes les suene como ‘¡Qué! ¿Ah?’ Pues sí, yo lo aconsejo mucho, todos los días hablamos y yo creo que para bien, este tema también lo hemos tocado y entonces yo creo que hay que ya darle un final porque no se trata de aparecer cuando te provoca”. “Yo le digo nada más que cuide a nuestro tesoro, yo ya regreso la próxima semana, sigo chambeando acá. Agradezco también que la vida nos haya dado esta oportunidad de diálogo, de llevarnos bien, de aconsejarnos para bien. Yo siempre, como lo he dicho, (...) deseo que él también sea feliz y que encuentre quizás a una persona que le corresponda”, explicó.