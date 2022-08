Fuertes declaraciones. Jamila Dahabreh no dudó en contestarle fuerte y claro a Sofía Franco, luego que la exconductora de televisión dejara entrever en el programa “En boca de todos”, que la modelo habría sido la “manzana de la discordia” entre ella y su todavía esposo, Álvaro Paz de la Barra.

Y es que la también influencer decidió declarar para el programa “Amor y Fuego” y señaló que nunca fue intención atacar a nadie. Asimismo, precisó que nunca fue la amante del exalcalde de La Molina.

“Lo único que yo dejé en claro es que a mí se me enseñó un papel que ambas personas habían firmado que estaban de acuerdo con el divorcio, que eso se estaba iniciando mientras se cumplan los requisitos que se pedían”, comenzó diciendo.

En ese sentido Jamila también reveló que cuando conoció a Paz de la Barra, él estaba viviendo solo. “Viven en casas separadas hace mucho tiempo, así que aquí nadie se metió... Aquí no hay amante, ni sugar. A mí Álvaro no me ha dado absolutamente nada y se lo pueden ir a preguntar. No le he pedido nada, ni siquiera que me haga un favor”, agregó bastante molesta.

