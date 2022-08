Greissy Ortega se ha encontrado en el ojo de la tormenta pública tras revelar que logró cruzar la frontera a Estados Unidos junto a sus tres hijos para reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca. Y es que pese a dicho encuentro, la colombiana confesó que se encuentra muy preocupada por no tener un hogar en donde quedarse con sus niños.

Todo se dio en la última edición de “En boca de todos”, cuando la hermana de Milena Zárate se conectó mediante un enlace para revelar cómo está viviendo en tierras norteamericanas, sin embargo, dejó en shock a todos los conductores al comentar que quiso entregarse a migraciones para ser deportada.

Frente a ello, Greissy Ortega señaló que no llegó a concretar dicha acción, ya que recibió el apoyo de una señora solidaria que no dudó en acogerla en su casa con su familia. “Una señora se me acercó y me dijo: ‘¿Eres Greissy?’, y yo asustada le dije que sí y estaba tan mal que le conté todo y ella me ayudó”, comenzó diciendo.

Al respecto, la conductora Tula Rodríguez sorprendió a todo el público televidente, al aconsejarle fuerte y claro a Greyssi, sobre que tiene que buscar trabajo y no aprovecharse la ayuda que viene recibiendo.

“Las clases empiezan en día... Tú, me imagino que tienes que buscar trabajo, la señora, gloria a Dios es un ángel, pero debes buscar trabajo”, sentenció.

