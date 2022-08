Los seguidores de Diego Bertie volverán a escuchar la voz del actor en una canción inédita, la cual grabó junto al compositor peruano Augusto Madueño, poco antes de fallecer tras caer del piso 14 del edificio donde vivía en Miraflores.

La voz del intérprete de “Qué difícil es amar” quedó inmortalizada en el nuevo sencillo titulado “Qué vas a hacer”, el cual será lanzado el próximo 5 de setiembre, precisamente fecha en que se cumple un mes de su partida.

El sencillo inédito es un pop rock de autoría de Augusto Madueño. Su estreno oficial se llevará a cabo en el teatro ‘Antonio Banderas’, del Centro Español y saldrá ese mismo día en todas las plataformas digitales a las 8 de la noche.

Augusto Madueño se quiebra al anunciar tema con Diego Bertie

El compositor peruano se quebró el programa ‘En Boca de Todos’ mientras anunciaba el lanzamiento del tema que grabó junto a Diego Bertie. Él no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al contar cómo fue que el cantante le propuso grabar un tema juntos.

“Él me dijo, hay que hacer un tema juntos, la verdad que no me hubiera atrevido a pedírselo y él me lo pidió, por favor tengo un tema que te va a quedar increíble, hagámoslo, se lo mostré, le encantó y ahora está cantándolo conmigo en colaboración y sale ahorita”, explicó.

“Él estaba emocionadísimo, era como un niño, estaba feliz con su retorno. Agradecido hasta los huesos, cada día con una idea nueva, era una persona muy creativa. Le mostré el corte final del videoclip y el quería verlo terminado, y se nos fue antes que lo pueda ver y es una de las cosas que me parte, pero él estaba orgulloso del tema”, detalló el artista.

Última canción de Diego Bertie se lanzará en setiembre

