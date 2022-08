Este viernes 19 de agosto de 2022, Sofía Franco fue entrevistada en el programa “En boca de todos” luego de las declaraciones que Jamila Dahabreh dio sobre Álvaro Paz de la Barra. Sin embargo, Tula Rodríguez no se quedó callada y cuestionó a la conductora.

Y es que Tula Rodríguez preguntó a Sofía Franco si existía la posibilidad de que Jamila Dahabreh esté diciendo la verdad, es decir, que Álvaro Paz de la Barra le habría hecho promesas mostrándole un documento de divorcio, para al final traicionar su confianza.

“Esos son temas internos (el divorcio) que seguramente ustedes los van a resolver; sin embargo, Sofía, hablando de mujer a mujer ¿no le das crédito que ella también se haya sentido engañada y que realmente él le haya hecho promesas que nunca cumplió, como por ejemplo, que se han visto imágenes de él con otra señorita llamada Andrea Cifuentes y ella se haya sentido traicionada? Porque pasa muchas veces que entre mujeres es más fácil insultarnos, pero si somos un poco más objetivos, hay alguien que está engañando”, preguntó Tula Rodríguez.

“Bueno, ese terreno se lo dejo directamente al protagonista, el protagonista también tiene voz y voto, yo creo que Álvaro también conversa con los medios abiertamente cuando le tocan el tema, él no se calla nada, muchas veces han recordado la palabra de la insensatez, y también él tiene que ser más sensato en que si va a conocer a alguien, saber qué va a generar con esas salidas”, fue la respuesta de Sofía Franco.

Asimismo, Sofía Franco aseguró que Jamila Dahabreh debería estar más fastidiada con el nuevo romance de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes: “En realidad sí debería molestarle quizás más una cosa que otra, no estar pendiente de qué dije yo en ‘En boca de todos’ (...) como ella dice, si ella no fue nada, no intervino en mi momento, mi año, entonces para qué tomar en cuenta mis declaraciones en ‘En boca de todos’”.

Sofía Franco también sorprendió al enviar un mensaje conciliador a Jamila Dahabreh: “Claro que sí (tengo algo que decirle), que baje los ánimos porque no se trata de decirme una cosa, responderme. Yo tampoco, ni ella creo, queremos perder el tiempo, no estamos para eso. Ella dice que se da su valor, que se dé su valor, que se respete y respete a su familia, a su hija”.

Fuente: América Televisión

