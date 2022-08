Greissy Ortega, hermana de Milena Zarate, celebró sus 29 años hoy 17 de agosto, aunque no todo es felicidad. La colombiana fue en busca del ‘sueño americano’ en Estados Unidos y ahora vive como ilegal junto a su esposo Ítalo Villaseca y sus 3 hijos.

“¿El sueño americano? Al principio era todo lindo pero luego uno se estrella con la realidad (...) cuando eres inmigrante no te pueden ayudar en ciertas cosas, no puedes alquilar un departamento”, comenzó diciendo en un enlace en ‘En Boca de Todos’, siendo cuestionada por Tula Rodríguez.

Greissy comentó el problema no es el trabajo porque es “abunda” en U.S.A. “El problema es el hogar, no tener un techo para poder vivir con mis hijos. El trabajo no es un problema, hay trabajo por montón. Pero si no tienes un techo no vas a poder salir adelante”, comentó.

Al no encontrar un lugar donde vivir con sus hijos, Greissy pensó en volver al Perú.

“Estaba a un día de irme a Migraciones, al consulado peruano, para que firmaran mi deportación y devolverme a Perú”, comentó, dejando en shock a todos. Como se sabe, ella arriesgó a sus hijos en el río para cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos.

La hermana de Milena Zarate reveló que una peruana le ayudó en Estados Unidos y le abrió las puertas de su casa por lo que cambió de opinión y seguirá luchando.

