Fuerte y claro. Jamila Dahabreh decidió romper su silencio y declaró para el programa de Magaly Medina sobre las últimas afirmaciones que hizo Sofía Franco, señalando que ella es ahora “la consejera” de Álvaro Paz de la Barra.

“¿Cómo puede ser consejera una persona que te hizo la fama de maltratador? Es de locos. Ahí no más queda el tema porque estoy agotada. Hay muchas cosas que quieren hacer creer a las personas, hacer como que todo está muy bien”, comenzó diciendo la diseñadora de modas.

En ese sentido, la polémica modelo señaló que ella no tiene ningún problema con Sofía Franco y volvió a reafirmar que nunca se metió en medio del matrimonio entre la expresentadora y el exalcalde de La Molina.

“Yo puedo declarar lo que yo quiera y nadie me va a venir a decir qué puedo hablar o qué no (...) Que baje la guardia porque yo no tengo ningún problema con ella. A mi me buscaron enseñándome que se estaban separando, viviendo solo, porque ellos vivían en casas separadas cuando yo lo conocí”, agregó.

Por otra parte, Jamila Dahabreh comentó que no cree que Sofía y Paz de la Barra retomen su matrimonio, debido a que el burgomaestre ya no estaría enamorado de la actriz.

“No creo que vuelvan porque yo sé muchas cosas que no diré, y definitivamente, cuando una persona ha estado con varias personas porque terminó contigo, no creo que eso sea amor, ¿no?”, finalizó diciendo.

