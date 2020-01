Lucho Cáceres volvió a hablar de Magaly Medina y aseguró que nunca iría al programa de la “urraca” porque se habla sobre la vida privada de las figuras públicas.

En entrevista con Moloko Podcast, el actor declaró lo siguiente: “No conversaría con ellos ni con ningún programa de espectáculos que tenga ese tufillo de meterse en al vida privada, no solo mía, sino la de cualquiera”.

Y es que según Lucho Cáceres, los programas de espectáculos no tienen nada bueno. “Nada bueno tiene ningún programa así para mí, siento que hay una linea muy delgada de lo bueno y malo. Yo antes sentía que me defendía, además no siempre (nos peleábamos), al inicio eramos corteses pero igual te metían la cámara, pero igual no creo que se haya ensañado conmigo”, expresó.

Magaly le responde

Tras las declaraciones de Lucho Cáceres, Magaly Medina “choteó” al actor con una breve pero contundente frase: “A nosotros ni se nos ha ocurrido invitarte!”, señaló la “urraca” en su cuenta de Twitter.

A nosotros ni se nos ha ocurrido invitarte! https://t.co/DnwWcqDqIl — Magaly Medina Vela (@magalyperu) January 14, 2020

