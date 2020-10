Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar que le solicitaron reducir sus críticas contra Alondra García Miró mientras se transmitía la telenovela “Te volveré a encontrar” en América Televisión.

Según la “urraca”, desde el programa “En boca de todos” le hicieron llegar el mensaje mediante un tercero pidiendo que no critique a la ‘ojiverde’, quien en esta cuarentena no solo fue criticada por su desempeño actoral, sino también por haber afirmado que le daba prioridad a su relación con Paolo Guerrero por encima de su carrera.

“Ellos (En boca de todos) se andan arañando siempre porque les toco a Nicola Porcella y por ahí me hacen llegar mensajes ‘Magaly, no seas mala con Alondra, bájale el tono por favor, regula un cambio’, me hacen venir a decir por terceros", contó Magaly Medina en su programa.

Para sorpresa de todos, Magaly Medina accedió a bajarle a sus críticas contra Alondra García Miró: “Y yo buena gente digo ‘Ay, bueno, son producciones nacionales, hay que apoyarnos un poco’”.

La conductora también aprovechó en lanzar un contundente mensaje a los conductores de "En boca de todos: “(Ellos dicen) ¿Entonces ahora qué vamos a hacer? Ay, disparemos contra Magaly vamos a disparar. Y qué han dicho estos inteligentes, porque son como monitos con metralleta, el Carloncho, los Rondones... les dicen ‘ataquen’ y ellos atacan”.

