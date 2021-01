¡Totalmente emocionada! Magaly Medina no pudo ocultar su emoción al revelar la nueva canción que interpretará su esposo Alfredo Zambrano junto a la salsera Daniela Darcourt.

Y es que a través de un informe en su programa, la popular ‘Urraca’ reveló detalles inéditos de lo que fueron las grabaciones del videoclip de esta nueva versión de “Probablemente”.

“Es que la canción para nosotros tiene mucho de especial porque narra un momento de nuestras vidas personales. De cuando nosotros estuvimos separados ocho meses, cada uno hacía su vida indistintamente, de eso habla. Cuenta nuestra historia”, comenzó diciendo previamente.

“Su hobby es cantar. Él no piensa convertirse en un super star, no piensa dedicarse al canto. Lo hace porque le causa placer cantar. Una vez me comentó que le gustaría cantar con una de las artistas que admira, Daniela Darcourt (...) Mi marido no es que sea figureti, le gusta cantar”, agregó.

Finalmente, la periodista de espectáculos reveló que este proyecto era un sueño para el notario, y que ella hizo de todo para poder conseguirlo.

“Esto es para mi hacer realidad uno de sus sueños, él ha hecho realidad mucho de mis sueños, me ha apoyado en mi carrera, me ha ayudado a crecer, creo que en una pareja el apoyo mutuo es indispensable”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR