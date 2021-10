¡No se calló nada! Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre las últimas historias en Instagram que habría publicado Melissa Paredes, dando a entender que su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, también le habría sido “infiel” anteriormente.

Y es que recordemos que la exconductora de “América Hoy”, sorprendió a propios y extraños al subir el extracto de una canción de Karol G, la cual tiene un singular mensaje.

“Después no quieren que hablen de ella. Ahora le ha mandado dardos envenenados, varios métodos para enfrentarse al adversario. Ha salido en modo bichota. ¿Nos esta diciendo que el Gato Cuba la adornó? ¿O sea que le pagó con la misma moneda al Gato? Me estoy preguntando, no estoy afirmando nada”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aconsejó a la modelo que no es bueno que el ampay con el bailarín haya sido una “venganza” por algo que le pudo haber hecho el futbolista.

“En estos casos no se paga con la misma moneda, porque la que termina mal eres tú. Si te puso los cachos, adiós, chau, bye, hay una cosa que se llama divorcio. Si no puedes tolerar que alguien te haya faltado así el respeto, no vas a vengarte y exponerte como lo hiciste”, finalizó.

