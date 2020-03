La madre de Ximena Hoyos, Ángela Pajares, estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para reafirmar su denuncia por violencia física en contra de su expareja Hugo Castro Muñoz, quien también estuvo en vivo con la ‘Urraca’ y mostró unos chats donde lo amenazaba con truncar su carrera.

La ‘mamá influencer’ se mostró sumamente alterada frente a la muestra de los reveladores chats y los detalles que se dieron sobre su condición de bipolaridad.

La conductora llamó a la calma, sin embargo eso no se dio. En ese momento, Ángela comparó su detención con la de Magaly Medina. Esto no fue para nada del agrado de la ‘Urraca’, quien dejó en claro que las situaciones eran completamente distintas.

“Yo no voy a caer al nivel de él de contar cosas personales, tampoco voy a decir la condición psiquiátrica de este señor. Me frustro, yo creo que tú has pasado por lo mismo que yo cuando es una detención, tú has sentido lo que es que te detengan injustamente”, dijo Ángela a Medina.

No obstante, Magaly se mostró muy mortificada con la comparación y la detuvo. “No metamos eso, eso no es comparable. No metamos esa parte mía porque no es personal, esa fue pública y profesional”, indicó la conductora.

