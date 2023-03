No se calló nada. Magaly Medina tuvo como invitado al terapeuta Tomás Angulo en la última edición de su programa, donde comentaron la reciente separación entre Rafael Cardozo y Cachaza, quienes llevaban 12 años juntos y planes de matrimonio.

Y es que el psicólogo confesó que el brasilero perdió el amor de la modelo por “tonto”, y que “no lo está pasando nada bien porque está dolido”; hecho que la popular ‘Urraca’ apoyó completamente.

“Cachaza se demoró muchísimo y todavía cómo hay hombres que después dicen: ‘debió tenerme respeto, guardar luto’. No me fastidies, no me digas si eso no es conchudez”, comenzó diciendo la conductora de ATV.

En ese sentido, Tomás Angulo consideró que el exchico reality habría intentado disimular su dolor frente a las imágenes de Cachaza con su nueva pareja, André Bankoff. “Para mí es una manera muy disimulada y diforzada de decir: ‘cómo te extraño’. A la vez es conchudez (...) Él salió a hablar de lo que le duele, disimuladamente”, agregó el especialista.

“Ya la perdió por tonto... Ojo, mujer que te espera bastante, también hay un reconocimiento, porque esa mujer de alguna manera valora el que tú sigas esforzándote”, expresó el doctor.

Por su parte, la presentadora de espectáculos no dudó en ‘chancar’ a Rafael Cardozo. “Pero muy tarde se dio cuenta. Bueno, que sufra, se lo merece”, sentenció Magaly.

