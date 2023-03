Fiorella Cayo se encuentra en el ojo público tras destaparse unas imágenes suyas dándole un beso ‘calentón’ a un joven en plena vía pública. Frente a ello, André Castañeda, con quien fue también vinculado la actriz, tomó con humor dicho ampay y aseguró que nunca estuvo interesado en ella.

“Me da risa porque han insinuado que tuve algo con Fiorella o creen que estuve saliendo con ella, pero siempre he dicho que somos amigos y nada más. Nunca he salido con ella de forma sentimental”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el exchico reality calificó como ‘chiste’ el hecho que lo hayan vinculado sentimentalmente con la artista peruana, pues él quiere seguir soltero.

“Estoy bien soltero y no quiero cambiar mi estado por nada. Por el momento, no tengo intención de salir con alguien. Fiorella es buena gente, es mi amiga. Tampoco he tenido el interés de salir de forma sentimental o le he manifestado algo parecido ni nada de eso. Insinúan algo en forma de chiste y eso es para mí... un chiste. Es más, Fiorella siempre me molestaba por el hecho que amo mi soltería”, expresó para Trome.

Asimismo, no dudó en opinar sobre las imágenes que “Amor y Fuego” emitió sobre Fiorella. “Me las pasaron y las vi. Están un poco ‘maleadas’, le escribí para molestarla, pero porque ella también me molesta. Una vez me vio chapando con una amiga y me estuvo molestando, así que tocó la venganza”, finalizó.

