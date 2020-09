La periodista Magaly Medina se mostró indignada y hasta sorprendida por las últimas declaraciones de Richard Cineros, más conocido como Richard Swing, tras asegurar que si Paolo Guerrero fue al Mundial de Rusia, fue por él.

La “urraca” cuestionó las declaraciones de Richard Swing asegurando que Paolo Guerrero gastó mucho en su demanda para defenderse.

“Ahora dijo que Paolo Guerrero le debe haber ido al Mundial. ¿Cómo así?, ¿A qué hora pasó? Este tipo que se ufana de sus conexiones y amistades dice que es súper amigo de doña Peta, del hermano de Paolo Guerrero y que él hizo todo. Osea, ¿Paolo gastó tanto en abogados en Brasil y Europa?”, cuestionó Magaly Medina.

La periodista aseguró que estas declaraciones no gustarían para nada a la familia del “Depredador”. “Su grado de egocentrismo es tal que realmente lo miro y no sé como puedo acceder a las altas esferas del poder. Yo creo que eso no le va gustar para nada a la familia de Paolo Guerrero, pero de ahí a que diga que él encabezó la lucha para que vaya al Mundial, no sé”.

Finalmente, Magaly Medina dijo que Richard Cisneros ya no merece ser entrevistado por los periodistas. “Este payaso solo merece que le pongan los micros de programas cómicos, ya ni siquiera de programas políticos”.

