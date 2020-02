Magaly Medina da con palo a “Válgame”: “Es una desgracia sin Rodrigo González, es cualquier cosa” | VIDEO

Magaly Medina volvió a dar con palo al programa de espectáculos de Latina, “Válgame”, que lo conducen Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, Janet Barboza, Katy Sheen, Zorro Zupe y Kurt Villavicencio.

Para la ‘urraca’ este programa es “una desgracia” desde que Rodrigo González “Peluchín” renunció al canal - junto con su amiga Gigi Mitre - por discrepancias con la productora.

“Él tiene su estilo. Se nota que no está, el programa de hoy en día es, realmente, una desgracia sin él, es cualquier cosa, una cachetada al periodismo de espectáculo”, arremetió la periodista en una entrevista a RPP.

Magaly Medina da con palo a “Válgame”: “Es una desgracia sin Rodrigo González, es cualquier cosa” |

¿Magaly Medina y ‘Peluchín’ en ATV?

Magaly Medina dijo ignorar si “Peluchín” tendrá un programa en ATV, pero descartó tajantemente que él pueda conducir junto con ella, es decir, que sea su con-conductor.

“Yo he preguntado si este año está en los planes y me han dicho que no... Cuando nuestras agendas nos lo permitan, nos vamos a sentar como amigos y uno de estos días, seguramente, lo invitaré a mi programa, cuando él quiera ir”, aseguró la conductora de televisión.

“Yo hago mi programa sola, no soy de hacer programas con 4 o 5 personas, ya lo ensayé al principio y no funciono así, yo funciono sola”.

VIDEO RECOMENDADO

yahaira

TE PUEDE INTERESAR

“¡Espectáculos lo hago yo!”: Magaly Medina le pone el parche a Rodrigo González ante rumores de su ingreso a ATV| VIDEO