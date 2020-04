La periodista Magaly Medina defendió a Juliana Oxenfort luego de que esta cantara en su programa este último viernes, en el día 40 del estado de emergencia por la propagación del coronavirus o Covid-19.

Juliana Oxenfort decidió cantar a pedido de la producción el tema de la Quinta Estación, “El Sol no regresa”.

Magaly Medina dijo que el hecho de que ella cante, no la hace más ni menos periodista, pues su trabajo habla por si solo. “Ella entrevista a ministros con su afilada lengua, pero es viernes, momento de relajarnos, desestresarnos. Ella lo hace en su particular manera, por eso no deja de ser periodista”.

La “urraca” también mostró su admiración por Juliana Oxenfort, pues además de periodista, es mamá y esposa y hoy en tiempos de coronavirus debe ayudar a su hija con sus clases virtuales.

“Viene haciendo dos horas de programa desde que inició la cuarentena. Hoy ella contó que es mamá, que es esposa, y además debe ayudar a su hija con sus tareas virtuales. Ella es una de las personas que desde temprano debe estar viendo sus notas. En realidad me quito el sombro por el trabajo que estas haciendo, sacrificado”, acotó Magaly Medina.

Juliana Oxenford sorprendió con karaoke al finalizar el programa. (ATV)

