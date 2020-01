Magaly Medina mostró esta noche el ampay de Carlos Zambrano donde se divierte en fiesta en altamar y junto a sus amigos y varias chicas, donde ninguna de ella era su esposa, Marcia Succar.

La 'urraca' denunció que el futbolista y sus amigos se dieron cuenta que eran grabados por sus chacales y uno de ellos se le acercó a los reporteros.

Magaly Medina contó que a sus 'urracos' les ofrecieron dinero a cambio de que no se emita el ampay de Carlos Zambrano.

“Fuimos amenazados, se acercó uno y yo les digo: no somos delincuentes, ni chantajistas ni mucho menos. El amigo de Carlos Zambrano hizo todo lo posible, le dijo: “te arreglo el mes, dime lo que quieras y yo te lo doy, vamos al cajero y te doy todo lo que quieras””, reveló la conductora.

"Tengo un video que voy a propalar porque quiero dar un pedido de alerta y de seguridad para mis investigadores, sutilmente

intentan comprar y corromper. Le dicen: "te arreglo el mes, dime cuánto quieres"", señaló Magaly Medina.

“Hay cosas que son gajes del oficio cuando hacemos este trabajo, nos ganamos demandas, acá los chicos trabajan por vocación porque esta es nuestra carrera, si ustedes se meten en problemas tienen que salir a responder como hombres, eso es parte de ser adultos. Les dijeron a mis reporteros que por piedad no saquemos el video porque (Carlos Zambrano) tiene familia, no pensó en su mujer, no pensó en sus hijos”, agregó.