La periodista Magaly Medina y Augusto Thorndike conversaron sobre los despidos y renuncias de periodistas en América Televisión ocurridos tras las elecciones generales 2021. Ambos concordaron que un periodista sabe los principios de una empresa al firmar un contrato y que si no va con tus principios, estás en tu derecho a renunciar.

“Si tú prefieres por un proyecto radical, que atenta contra la libertad de expresión, de empresa, como el de Vladimir Cerrón, entonces los principios rectores no pueden aceptar eso. Entonces tú no puedes ser objetivo con ese plan, tienes que ser critico si trabajas en una empresa cuyos principios rectores son esos”, dijo Augusto Thorndike.

Por su parte, Magaly Medina le dio la razón, asegurando que ella cuando firmó con ATV, sabe cuáles son los principios de esa empresa.

“Es cierto, cuando yo firmé el contrato con ATV, yo acepté esos principios. Esta empresa quiere libre mercado y libertad de expresión y por eso yo lo defiendo. He sido abiertamente crítica con eso porque han estado poniendo en una situación de peligro a mí y a los demás trabajadores, eso también es libertad de empresa”.

Finalmente la “urraca” acotó: “Yo no soy heroína de la libertad de expresión y déjenme defender al candidato “x”, no porque no va con mi consciencia. En América dicen los periodistas ahora que les estaban pidiendo que pongan más información de un candidato, pero es el principio rector de tu empresa, ósea discúlpame”.

