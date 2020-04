La conductora de TV, Magaly Medina, contó que el coronavirus ha cobrado la vida de un integrante de su familia. La ‘urraca’ criticaba los comentarios de Juan Francisco Escobar quien comparó el COVID-19 con una simple gripe.

De pronto, mencionó que este mal le ha tocado de cerca con la muerte de una prima muy querida para ella, quien perdió la vida en el Hospital de la Policía.

“Tomar esta pandemia como si fuera una gripecita es realmente atrevida, es pura ignorancia. Tengo en mi familia, esta mañana me desperté con la muy mala noticia, una prima muy querida y, por cierto, uno a veces, no he tenido tiempo de despedirme, no habrá velorio de la que no me despediré por última vez, murió en el Hospital de Policía por COVID-19”, relató.

Magaly calificó a su prima como una mujer de corazón compasivo y señaló que "las hierbas malas podemos irnos, pero no de esos corazones optimistas y compasivos".

“El COVID-19 me ha tocado muy de cerca, entonces frases como esas realmente afecta, sobretodo yo espero y digo el día que a él le toque, como a él le dijeron, que no llame gripecita cuando alguien de tu entorno el COVID-19 te lo lleve de tu lado, hay que ser medido sobretoo si son comunicadores o se hacen llamar así”, agregó.

