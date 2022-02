Durante el programa “Magaly TV La firme” del jueves 3 de febrero, Magaly Medina dio una contundente respuesta a los periodistas Gonzalo Nuñez y Erick Osores luego que estos se mostraron indignados al considerar a la ‘urraca’ como la periodista deportiva más influyente del país.

“No vayamos con los preconceptos (...) basta que Magaly Medina sea la periodista número uno del periodismo deportivo del Perú. ¡Qué banda de coju*** que somos! O sea, Magaly es la periodista más influyente de deportes del Perú, o sea, te debe dar vergüenza, pues hermano. Tendría que ser Gonzalo, Peter (Arévalo), (Eddie) Fleischman, Coki (Gonzáles). La referencia de la gente del fútbol peruano, es Magaly Medina (...) los ven con una chela ‘no, que no juegue nunca más’, el fútbol es así, en todas partes del mundo es igual”, dijo Erick Osores en su programa de YouTube ‘Erick y Gonzalo’.

“No, estás apañando la indisciplina”, bromeó Gonzalo Nuñez. “Ay, sí, por gente como tú es que no vamos al mundial”, se burló Erick Osores.

La periodista no se guardó nada y tildó a los periodistas de “apañadores”: “Bueno, queridísimos, ¿saben por qué ustedes mismos dicen que soy la periodista deportiva más influyente de Perú? Porque ustedes son unos apañadores de siempre, de siempre, no defienden al hincha, y lo que hago es mis respetos al público, a mi público, a los hinchas. Soy peruana, me encanta que el hincha peruano disfrute, aunque a mí no me gusta particularmente el fútbol, pero me encanta ver a mi familia, a la gente que yo amo, a las personas que me rodean felices con un triunfo peruano”.

Según Magaly Medina, le hace feliz ver a los peruanos celebrando un triunfo de la selección pese a que ella no ve fútbol: “Me encanta ver unido a mi país y el fútbol es casi una de las pocas cosas que consigue eso. Por mi respeto al hincha es que justamente, es que denuncio públicamente la indisciplina de esos jugadores de fútbol, la indisciplina que la han llevado a límites extremos por la permisividad de todos aquellos que dicen llamarse periodistas deportivos. No soy una periodista deportiva, yo hago espectáculos, pero cuando se meten los jugadores de fútbol en mi terreno de la farándula, cuando se ‘farandulizan’, cuando andan con las modelitos, con las embajadoras, cuando se van de juerga, cuando se suben a un yate y llenan el yate de mujeres teniendo esposa e hijos, esos están en mi territorio y no me voy a callar, lo voy a seguir denunciando”.

“Acá no andamos con hipocresías, yo no le debo nada a nadie, no le debo ninguna entrada al estadio a ninguna federación, a ninguna persona, el día que quiera ir a algún lado, compro mi entrada y voy”, comentó Magaly Medina.

La ‘urraca’ agradeció a Erick Osores por otorgarle el título de periodista deportiva más influyente: “Mientras sigan siendo como son, mientras sigan siendo tan permisivos, seguramente -como dice Erick Osores- seguiré siendo la periodista deportiva más influyente del país... Yo pensé que solo era la periodista de espectáculos más conocida del país, pensé, doble mérito. ¡Gracias por lo que me toca!”.

Fuente: ATV

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna recuerda pasado con Renzo Costa

TE PUEDE INTERESAR