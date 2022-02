Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, opinó sobre el reciente video de Raúl Romero, quien fue abordado por unas fans que le preguntaron sobre la nueva versión de “Habacilar”, el cual se transmite por América TV.

La popular ‘Urraca’ recordó que Raúl Romero “marcó una etapa en la televisión”, por lo que “crear una mala copia es una ofensa para el cantante”. En sentido, arremetió contra Roger del Águila, quien actualmente conduce el programa concurso junto a Johanna San Miguel.

“(Esto Es Habacilar) Se vendió engañosamente al público, como si volviera el ‘Habacilar’ de antes; sin embargo volvió su sombra, su segundo, el que nunca tuvo una participación destacada, el vagabundo que aparece en televisión todas la noches”, dijo refiriéndose a Roger del Águila.

Y no paró allí. Magaly siguió dando con palo al conductor: “a Roger del Águila no sé de dónde lo sacaron, no sé de qué asilo de ancianos lo sacaron o lo encontraron como vagabundo por allí y le pusieron una camisa y lo lanzaron. Porque en estos años las fachas de él dejan mucho que desear, Roger del Aguila más parece un vagabundo”.

Magaly Medina también arremetió contra Tracy Freundt y Thalía Estabridis, a quienes llamó ‘modelos prehistóricas’.

“Además, desenterraron a dos modelos prehistóricas. Ni yo me acuerdo de ellas. Y para alimentar este sancochado, pusieron a los ‘guerreritos’ para hacer tonterías y media por eso es que no pasa nada, es una mezcla de EEG y un programa concurso”, sentenció Magaly Medina.

