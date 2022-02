Al programa ‘Esto es Guerra’ se lo acusó muchas veces de armar romances entre sus participantes, sin embargo, hubo una relación que no fue armada, ya que solo Gino Pesaressi era parte del show, mientras que Korina probaba suerte como actriz en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Fue una relación corta pero con anillo de por medio. Durante el 2012, Gino Pesaressi, hoy con una hija y Korina Rivadeneira, quien se encuentra casada y con un hijo, tenían una relación que llegó a las pantallas.

Cuando la pareja cumplió un año de relación, Gino decidió darle un anillo de brillantes a Korina, por ello se especuló que se casarían; sin embargo, no fue así y Korina lo explicó: “No es un anillo de compromiso, pero me imagino que cuando llegue el momento de la pedida de mano me voy a emocionar”.

¿Cómo se conocieron?

Ambos comenzaron como modelos de las últimas temporadas de ‘Habacilar’ y Gino lo recuerda así: “Nos conocimos en el programa ‘Habacilar’, me costó un montón conquistarla, esta chiquita es un hueso duro de roer, es cerrada y muy madura”, según ‘El Comercio’.

