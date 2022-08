Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse al look que lució Gisela Valcárcel en la última edición de “La gran estrella”.

Según comentó Medina, la presentadora de América TV le copió el look al usar una minifalda en la noche del sábado 13 de agosto.

“He venido en minifalda para demostrarle a la ‘Gise’ (por Gisela Valcárcel) cómo se usan las minifaldas. Ya que ella me copia el look, he decidido que la próxima semana vendré con el pelo rubio”, dijo Magaly entres risas.

“Si copiar está de moda, entonces copiémonos todos”, añadió la conductora del programa “Magaly TV: La Firme”.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al estrenar nuevo look en la última edición de “La gran estrella”, donde usó un vestido corto.

Semanas antes, la popular ‘Señito’ fue blanco de duras críticas por aparecer en el estreno de “La gran estrella” con un look “tradicional” y nada renovado, según señalaron los comentaristas de espectáculos.