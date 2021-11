A los fans de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid quedaron en shock al enterarse que la madrina de su primer hijo será la periodista Magaly Medina. Durante el hermoso baby shower realizado ayer, la feliz pareja se lució con la periodista, quien tiene una estrecha amistad con la familia de Jessica Newton.

“La amistad que me une a Jessica, las personalidades tan parecidas que tenemos, yo me siento tan bien con ella y su familia, son las personas a las que acudo cuando tengo un problema y las personas en las que confío”, expresó Magaly Medina frente a los invitados del baby shower.

De otro lado, reveló que ha tenido que callar “muchas cosas” sobre el romance de Cassandra con Deyvis Orosco, por la amistad que tiene con la organizadora del certamen Miss Perú.

“Con Cassandra he vivido su historia de amor, las hemos vividos juntos, pese a que me picaba la boca por decirlo, he tenido que callar muuuchas cosas y no soltarlas”, sostuvo, provocando risas en el salón.

¿Cómo se llamará el hijo de Deyvis Orosco y Cassandra?

En el baby shower también se reveló el nombre del bebé y se llamará Milan. “Bienvenido Milan Orosco Sánchez De Lamadrid”, dijo el cantante de cumbia al anunciar el nombre de su hijo.

