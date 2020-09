Cada vez más personajes de la farándula se suman a la plataforma ‘Only fans’, donde exhiben fotos reveladoras para un público adulto y, a cambio, reciben un ‘sueldo’ en dólares. Modelos como Xoana González y Macarena Gastaldo son parte de esta plataforma; sin embargo, Magaly Medina se asombró al descubrir que también está la peruana Leslie Shaw.

Para la ‘urraca’, a Leslie Shaw no debe estar yéndole bien en el extranjero y tiene la necesidad de generar un ingreso extra. Sus fotos y videos más sensuales están al acceso de los seguidores de la cantante, quienes pagan 20 dólares por tener acceso a este contenido.

“Lo que nos asombró fue ver a Leslie Shaw. Ella que está tratando de hacer una carrera en el extranjero, grabando con Thalía, Mau y Ricky, ¿que dirá Thalía cuando vea que esta chica está posando con poca ropa, mostrando el trasero. Yo no veo a Becky G o Natti Natasha mostrado los senos tan alegremente”, comentó Medina.

“Los ingresos son buenos. No le debe estar yendo tan bien en Miami cuando quiere ganar unas monedas desnudándose un poco”; agregó.

Lo que más le llamó la atención a la periodista fue cuando Xoana González reveló que gana hasta 10 000 dólares mensuales por su Onlyfans.

“Que tal negocio, por qué no me meto a Only Fans"; comentó.

