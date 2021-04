La modelo Angie Jibaja asistió al programa de Magaly Medina para hablar sobre la sentencia a su agresor Ricardo Márquez, quien fue condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio contra la modelo.

Durante la entrevista, Angie Jibaja habló sobre el estado en el que se encontraba cuando fue agredida y dijo que “estaba deprimida”. Asimismo, ratificó que le parece justa la condena a su agresor.

“Me parece justo que esté detenido, de todas maneras. En ese momento él había tenido una recaída… Un mensaje a todos los jóvenes, no a las drogas, por favor. Estaba deprimida. Ese accidente le puede pasar a cualquier persona en cualquier situación y momento, yo ya estaba encaminada, tratando de salir de las drogas”, explicó.

Sin embargo, la entrevista se tornó tensa cuando Magaly preguntó cuánto tiempo llevaba sin probar drogas. “¿Te puedo preguntar lo mismo?”, respondió Jibaja, iniciando un tenso intercambio de palabras en el que Magaly Medina confesó que ha sido “depresiva toda su vida”, pero que nunca ha consumido drogas.

“No consumo, yo he sido depresiva toda mi vida. No he consumido, yo creo que una persona que tiene una vida disciplinada, tener que venir a trabajar desde temprano no consume (drogas)”, explicó Medina, notablemente fastidiada.

“He tenido un marido que era adicto, mi esposo era adicto. Es difícil, por eso lo dejé porque no puedes convertirte en una coadicta toda tu vida, no puedes tratar de salvar a alguien que no quiere salvarse. Es fuerte, pero no he perdido ni desperdiciado mi vida por las drogas”, añadió.

