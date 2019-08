La periodista Magaly Medina reveló haber sido demandada por la vía civil por Jefferson Farfán y su mamá, la señora Rosario Guadalupe, por la suma de 5 millones de soles.

“La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación (por sus ampays con Yahaira y compra de muebles) porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles (...) igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad", dijo para diario Trome.

Agregó que Jefferson Farfán y su mamá han pedido una conciliación, a la cual su abogado no asistió. “Esta cuestión de conciliación es para que yo le dé los cinco millones de soles y no pienso darle un sol, entonces no hay conciliación y si no hay, se va a juicio”, señaló.

Eso sí, Magaly Medina aseguró que Jefferson Farfán no la mandará a la cárcel. “Mira, una vez me mandaron a la cárcel por un descuido mío, de mis abogados, pero no hay forma de que me vuelva a pasar”.