Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a la intervención policial protagonizada por Sofía Franco tras agredir a su todavía esposo, Álvaro Paz de la Barra.

La ‘Urraca’ sostuvo que el alcalde de la Molina habría utilizado todo los medios para desprestigiar y humillar a la madre de su hijo.

“Llamó a un contingente de policías como si estuviera en un operativo en la zona más roja de la ciudad. La tiraron al suelo, la golpearon, la encamorraron y sacaron cargada a la madre de su hijo, a la que una vez llamó a su mejor complemento”, sostuvo la conductora.

“Qué hombre, qué hombre con H, como diría la canción, no se indigna, no salta cuando a tu mujer la cargan así entre cuatro, seis efectivos, incluido un serenazgo y una policía mujer y la meten a la fuerza dentro de un carro, y no escuchan sus súplicas, no escucha, no la defiende, no dice: ‘por favor tengan cuidado, no le hagan esto, yo la voy a convencer’”, agregó.

Cabe indicar que hace unas horas, han aparecido dos nuevos videos en donde se aprecia a la conductora de TV agrediendo al burgomaestre de la Molina.

